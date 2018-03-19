Собчак обошла Жириновского почти на всех участках в районе московских вузов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак опередила лидера ЛДПР Владимира Жириновского почти на всех участках в районе вузов и университетских общежитий в Москве, следует из данных Мосгоризбиркома.

На участке, закрепленном за главным зданием МГУ на Ленинских горах, Ксения Собчак заняла третье место с 7,84% голосов, тогда как Борис Титов и Владимир Жириновский набрали 3,34% и 2,33% соответственно. На двух УИК, расположенных ближе всего к Дому аспиранта и стажера (ДАС) МГУ на улице Шверника, Собчак набрала 9,19% и 6,79%, обойдя Явлинского, который на обоих участках занял четвертое место с 4,68% и 5,83% голосов избирателей. На одном из этих участков Жириновский и Титов получили равное количество голосов, набрав по 2,21% и разделив тем самым пятое место.

Рядом с общежитием ДСВ МГУ на проспекте Вернадского Жириновский уступил Собчак и Явлинскому с довольно большим отрывом. Так, он набрал лишь 2,42% голосов, тогда как Явлинский — 8,19%. Собчак получила 10,79%, уступив лишь Владимиру Путину и Павлу Грудинину с 59,53% и 13,80% голосов избирателей соответственно.

На ближайшем участке к зданию Высшей школы экономики на Мясницкой улице Жириновский набрал лишь 3,63% голосов, уступив тем самым и Явлинскому (4,59%), и Собчак (7,84%), а также уверенным лидерам голосования Путину и Грудинину.

Рядом с общежитиями "вышки" на Большой Переславской улице Собчак также опередила Жириновского с 7,36%, тогда как у лидера ЛДПР лишь 3,18%. Также лучший результат получил Явлинский — 4,96%. На соседнем участке в этом же районе Собчак и Явлинский также обошли Жириновского с 6,39% и 5,81% соответственно, против 3,55% лидера ЛДПР. Кроме того, кандидаты от "Яблока" и "Гражданской инициативы" опередили Жириновского и на участках возле общежития ВШЭ на улице Электродная — Собчак получила 6,05%, Явлинский — 5,08%, Жириновский — 3,99%. При этом на участке у общежития на Энергетической улице Жириновский набрал 5,65%, заняв третье место, а Собчак лишь 2,6%, а на соседнем участке голоса в пользу Собчак и Жириновского практически сравнялись — 4,31% против 4,12%.

Согласно данным Мосгоризбиркома, Ксения Собчак по числу голосов избирателей занимает третье место на всех УИКах № 2734 — №2740, в районе расположения Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на проспекте Вернадского. При этом четвертое место по количеству голосов на этих участках "чередуется" между Жириновским и Явлинским.

Согласно данным, на одном из избирательных участков (УИК №2734) Собчак набрала 5,74% голосов, далее Явлинский с 3,35% голосов. Жириновский на этом участке набрал только 2,38% голосов. На участке №2738 за Собчак проголосовало 7,69% избирателей, после нее снова идет Явлинский (4,93%) и далее Владимир Жириновский (3,77%).

На нескольких участках для голосования вблизи общежитий, где проживают студенты МГТУ имени Баумана в районе Измайлово, голоса за Собчак и Жириновского практически сравнялись — по данным УИК №1049 кандидат от "Гражданской инициативы" набирает 4,66% голосов, тогда как лидер ЛДПР — 4,10%.

Вблизи от корпуса журналистского факультета МГУП имени Федорова в Красносельском районе Собчак вновь оказывается на третьем месте (7,01%), а Жириновского опережает Явлинский (5,84%).

Кроме того, на участке №46 около общежития РЭУ имени Плеханова в Стремянном переулке Собчак заняла третье место (9,1% голосов), обогнав Явлинского (5,4%) и Жириновского (3,17%).

На участках 645 и 647, которые находятся около общежития плехановскогого университета, Собчак также обогнала по количеству голосов Явлинского и Жириновского. На одном участке она набрала 8,01%, а ее оппоненты 4,18% и 3,55% соответственно. На соседнем участке за Собчак свои голоса отдали 6,35% избирателей, а за Жириновского 4,62%.

На участках №2705 и №2704, которые расположены у здания вуза на улице Нежинская, Собчак также заняла третью позицию. В первом случае она набрала 5,10% голосов против 3,81% у Явлинского и 3,74% у Жириновского. На втором участке за нее проголосовали 4,84%, а за Жириновского 4,71% избирателей.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.