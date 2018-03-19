МИД Литвы утверждает, что выборы-2018 не были свободными и демократичными

ВИЛЬНЮС, 19 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы утверждает, что выборы президента России нельзя считать свободными и демократичными.

Выборы президента прошли в России 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно

"Министерство иностранных дел Литвы с сожаление констатирует, что процесс нельзя считать свободными и демократичными выборами. Ход выборов был строго контролируем, а результат был определен и известен заранее", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Литвы считает голосование, проведенное в Крыму, незаконным, и не признает их результатов, заявили в ведомстве.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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