Выборы президента России: победа Путина, высокая явка и малое число жалоб

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России, убедительную победу на которых одерживает действующий глава государства Владимир Путин, прошли при высокой активности избирателей как на территории РФ, так и за ее пределами, при небольшом количестве жалоб на нарушения в ходе голосования, а также массированных DDoS-атаках на сайт ЦИК и организаций общественного наблюдения.

По данным ЦИК, по итогам обработки 99,94% протоколов Путин одерживает победу на нынешних выборах с результатом 76,68%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набирает 0,76%, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин — 0,68%, кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин — 0,65%.

Кандидаты

Практически все конкуренты Путина признали свое поражение на выборах и поздравили его с победой. Проигравший кандидат Титов сделал это одним из первых, не упустил такую возможность и Сурайкин, сообщивший, что предложит победителю выборов реализовать положения своей предвыборной программы.

В штабе Бабурина сообщили, что не имеют фундаментальных претензий по нарушениям на прошедших накануне выборах, а имевшие место факты не могли повлиять на исход голосования. Также в штабе отметили, что Бабурин поздравит Путина с победой на выборах.

Грудинин заявил, что признает победу действующего президента, хотя считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам. Собчак также признала победу Путина, но отметила, что кампания была очень грязной по отношению к ней, в частности, по тому, как были организованы дебаты.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, отвечая на вопрос о причинах неудачного результата лидера партии, сравнил выборы с шоу.

Явлинский заявил, что прошедшие выборы были мало похожи на настоящие, но он этого ожидал. По его мнению, кампании сопутствовало непропорциональное освещение в СМИ, спойлеры, административное давление.

Явка

Уже первые официальные данные показали активность избирателей на выборах. К полудню по местному времени явка на выборах в самых восточных регионах страны, которые первые начали голосовать, составила 30,37%. Высокую явку в течение всего дня выборов фиксировали общественные наблюдатели и эксперты.

По данным ЦИК, озвученным утром в понедельник, явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составила более 67%.

В ЦИК объяснили явку на выборах президента РФ активной жизненной позицией людей, хорошей работой властей по информированию о голосовании и большим числом молодежи.

Поддержали активность при голосовании на территории страны и россияне, проживающие или находящиеся за рубежом: в ряде посольств фиксировали небывалую явку, значительно превышающую показатели 2012 года.

Жалобы и нарушения



Эти выборы отличились не только высокой явкой, но и небольшим количеством жалоб на возможные нарушения. Так, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, с начала избирательной кампании в ведомство поступило 6,3 тысячи заявлений о возможных нарушениях. Из них 795 жалоб касаются возможного применения административного ресурса. Около 200 обращений было направлено в Генпрокуратуру, более 40 – губернаторам региона, лишь 2-3 — в Следственный комитет.

Глава ЦИК отметила, что число сообщений о возможных нарушениях существенно уменьшилось по сравнению с выборами в 2012 году. Она пояснила, что если посмотреть на так называемую карту нарушений, то и там их по крайней мере почти в два раза меньше, чем в 2012 году.

В день голосования Памфилова попросила аппарат Центризбиркома и правовое управление рассмотреть все жалобы, которые поступают, чтобы к обеду провести анализ по реальности всех поступивших обращений, так как среди них могут быть и ложные. Непосредственно от самих кандидатов в день выборов обращений о нарушениях не приходило.

Федеральный координатор "Национального общественного мониторинга" (НОМ), сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова также сообщила, что прошедшие выборы запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений.

Хакерские атаки



В ночь выборов ЦИК России зафиксировал DDoS-атаку на свой сайт и информационно-справочный центр. Как рассказала Памфилова, атака проходила с 2 до 5 часов ночи из 15 стран. При этом конкретизировать страны она отказалась.

Позже глава Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что компания зафиксировала несколько десятков кибератак на сайт ЦИК и региональных комиссий, но к ним были готовы, поэтому их быстро купировали.

"Мы готовились к тому, что будут атаки на порталы видеотрансляции, на портал ЦИКа… Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, довольно серьезных, я не буду в целом их (называть — ред.) для того, чтобы не раскрывать наши возможности — называть их мощности, те страны, откуда такие атаки происходили. Могу сказать, что все они были купированы силами центра кибербезопасности Ростелекома. Работа продолжается", — пояснил он.

На вопросы журналистов о том, не подвержена ли кибератакам Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы", в ЦИК ответили отрицательно, поскольку система никак не связана с глобальной сетью.

Международное признание



Глава международной миссии наблюдателей ШОС Рашид Алимов заявил, что масштаб организации выборов президента России за рубежом — это "беспрецедентный случай". По его словам, за 40 лет наблюдений он не видел ни одной страны, которая организовала бы избирательные участки в 145 государствах мира и создала бы 401 избирательный участок.

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

Глава группы краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в РФ Михаэль Георг Линк в понедельник сообщил, что выборы президента России прошли организованно, несмотря на некоторые недочеты. При этом он отметил, что миссия не видела настоящей конкуренции на выборах.

В Верховной раде Украины в понедельник зарегистрировали законопроект о непризнании легитимности выборов президента РФ.

Блокировка на Украине



Еще накануне выборов президента РФ из Украины пришло сообщение, что россияне, проживающие в стране, не смогут воспользоваться своим правом на волеизъявление, а доступ к российским дипмиссиям будет заблокирован. Такой шаг Украина объяснила проведением голосования на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

К сожалению, никакие призывы к Киеву, в том числе, от международных организаций, не увенчались успехом и российские граждане, находящиеся на Украине, не смогли проголосовать. Член Центризбиркома Василий Лихачев заявил, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ направила в Киев письмо в связи с решением не допускать граждан России к местам голосования на Украине, а также сообщил, что РФ намерена в ближайшее время проинформировать о сложившейся ситуации генерального секретаря ООН, уполномоченных по правам человека Совета Европы и ОБСЕ, поставить этот вопрос на "продолжающиеся консультации Москвы и Киева", а также задействовать потенциал парламентской дипломатии.

В понедельник вице-президент ПА ОБСЕ заявил, что в миссии крайне разочарованы, что власти Украины не создали условий для нормального голосования на выборах президента России.

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