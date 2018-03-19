Выборы 2018

Выборы президента России: победа Путина, высокая явка и малое число жалоб

17:2819.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах президента РФ в НовосибирскеПодсчет голосов на выборах президента РФ в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России, убедительную победу на которых одерживает действующий глава государства Владимир Путин, прошли при высокой активности избирателей как на территории РФ, так и за ее пределами, при небольшом количестве жалоб на нарушения в ходе голосования, а также массированных DDoS-атаках на сайт ЦИК и организаций общественного наблюдения.

По данным ЦИК, по итогам обработки 99,94% протоколов Путин одерживает победу на нынешних выборах с результатом 76,68%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набирает 0,76%, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин — 0,68%, кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин — 0,65%.

Кандидаты

Практически все конкуренты Путина признали свое поражение на выборах и поздравили его с победой. Проигравший кандидат Титов сделал это одним из первых, не упустил такую возможность и Сурайкин, сообщивший, что предложит победителю выборов реализовать положения своей предвыборной программы.

Павел Грудинин на пресс-конференции КПРФ по итогам голосования на выборах президента РФ. 19 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Политолог рассказал, почему Грудинин не смог набрать больше голосов

В штабе Бабурина сообщили, что не имеют фундаментальных претензий по нарушениям на прошедших накануне выборах, а имевшие место факты не могли повлиять на исход голосования. Также в штабе отметили, что Бабурин поздравит Путина с победой на выборах.

Грудинин заявил, что признает победу действующего президента, хотя считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам. Собчак также признала победу Путина, но отметила, что кампания была очень грязной по отношению к ней, в частности, по тому, как были организованы дебаты.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, отвечая на вопрос о причинах неудачного результата лидера партии, сравнил выборы с шоу.

Явлинский заявил, что прошедшие выборы были мало похожи на настоящие, но он этого ожидал. По его мнению, кампании сопутствовало непропорциональное освещение в СМИ, спойлеры, административное давление.

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От Камчатки до Крыма, за рубежом и на орбите: как выбирают президента России

Явка

Уже первые официальные данные показали активность избирателей на выборах. К полудню по местному времени явка на выборах в самых восточных регионах страны, которые первые начали голосовать, составила 30,37%. Высокую явку в течение всего дня выборов фиксировали общественные наблюдатели и эксперты.

Выборы президента РФ в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Общая явка на выборах к 10.45 мск составляет 67,49%

По данным ЦИК, озвученным утром в понедельник, явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составила более 67%.

В ЦИК объяснили явку на выборах президента РФ активной жизненной позицией людей, хорошей работой властей по информированию о голосовании и большим числом молодежи.

Поддержали активность при голосовании на территории страны и россияне, проживающие или находящиеся за рубежом: в ряде посольств фиксировали небывалую явку, значительно превышающую показатели 2012 года.

Голосование на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРаньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки — в 23:00 по московскому времени.

На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Раньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки — в 23:00 по московскому времени.

На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.

На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.Стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.

На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо многих регионах избирателям дарят подарки, особенно тем, кто голосует первый раз в жизни.

На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости
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Во многих регионах избирателям дарят подарки, особенно тем, кто голосует первый раз в жизни.

На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкЗа выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе иностранные.

На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Пирагис
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За выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе иностранные.

На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия — метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.

На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия — метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.

На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.

На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.

На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости
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В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксёнов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".

На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018Избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".

На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Выборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.
© РИА Новости / Евгений БеленькийЖителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.

На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018Голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Беленький
Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.

На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Кемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© SputnikПерейти в фотобанкБолее 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованного "Единой Россией" в Республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.Избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване. 18 марта 2018
© Sputnik
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Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованного "Единой Россией" в Республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПроголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.

На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018Член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.

На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИзбирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018
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Жалобы и нарушения

Эти выборы отличились не только высокой явкой, но и небольшим количеством жалоб на возможные нарушения. Так, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, с начала избирательной кампании в ведомство поступило 6,3 тысячи заявлений о возможных нарушениях. Из них 795 жалоб касаются возможного применения административного ресурса. Около 200 обращений было направлено в Генпрокуратуру, более 40 – губернаторам региона, лишь 2-3 — в Следственный комитет.

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в ЦИК
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Число фейковых жалоб на проведение выборов превысило число реальных

Глава ЦИК отметила, что число сообщений о возможных нарушениях существенно уменьшилось по сравнению с выборами в 2012 году. Она пояснила, что если посмотреть на так называемую карту нарушений, то и там их по крайней мере почти в два раза меньше, чем в 2012 году.

В день голосования Памфилова попросила аппарат Центризбиркома и правовое управление рассмотреть все жалобы, которые поступают, чтобы к обеду провести анализ по реальности всех поступивших обращений, так как среди них могут быть и ложные. Непосредственно от самих кандидатов в день выборов обращений о нарушениях не приходило.

Федеральный координатор "Национального общественного мониторинга" (НОМ), сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова также сообщила, что прошедшие выборы запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений.

Политики и кандидаты голосуют на президентских выборах
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДействующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Действующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в Подмосковье. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в Подмосковье. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.

На фото: Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования.Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.

На фото: Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКандидат в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Кандидат в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.

На фото: Явлинский во время голосования.Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.

На фото: Явлинский во время голосования.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.

На фото: урны на выборах президента России на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018Урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.

На фото: урны на выборах президента России на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПремьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСпикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном. 18 марта 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ДагестанаВрио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете.Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университет. 18 марта 2018
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Дагестана
Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.
© Фото : пресс-служба правительства ИнгушетииГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© Фото : пресс-служба правительства Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.
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Хакерские атаки

В ночь выборов ЦИК России зафиксировал DDoS-атаку на свой сайт и информационно-справочный центр. Как рассказала Памфилова, атака проходила с 2 до 5 часов ночи из 15 стран. При этом конкретизировать страны она отказалась.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОМ сообщил, из каких стран атаковали его сайт

Позже глава Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что компания зафиксировала несколько десятков кибератак на сайт ЦИК и региональных комиссий, но к ним были готовы, поэтому их быстро купировали.

"Мы готовились к тому, что будут атаки на порталы видеотрансляции, на портал ЦИКа… Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, довольно серьезных, я не буду в целом их (называть — ред.) для того, чтобы не раскрывать наши возможности — называть их мощности, те страны, откуда такие атаки происходили. Могу сказать, что все они были купированы силами центра кибербезопасности Ростелекома. Работа продолжается", — пояснил он.

На вопросы журналистов о том, не подвержена ли кибератакам Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы", в ЦИК ответили отрицательно, поскольку система никак не связана с глобальной сетью.

Международное признание

Глава международной миссии наблюдателей ШОС Рашид Алимов заявил, что масштаб организации выборов президента России за рубежом — это "беспрецедентный случай". По его словам, за 40 лет наблюдений он не видел ни одной страны, которая организовала бы избирательные участки в 145 государствах мира и создала бы 401 избирательный участок.

Видеонаблюдатели в Видеоцентре Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В миссии ШОС положительно оценили работу избиркомов на выборах президента

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

Глава группы краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в РФ Михаэль Георг Линк в понедельник сообщил, что выборы президента России прошли организованно, несмотря на некоторые недочеты. При этом он отметил, что миссия не видела настоящей конкуренции на выборах.

В Верховной раде Украины в понедельник зарегистрировали законопроект о непризнании легитимности выборов президента РФ.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники МВД Украины у здания консульства РФ во Львове в день выборов президента РФ
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники МВД Украины у здания консульства РФ во Львове в день выборов президента РФ

Блокировка на Украине

Еще накануне выборов президента РФ из Украины пришло сообщение, что россияне, проживающие в стране, не смогут воспользоваться своим правом на волеизъявление, а доступ к российским дипмиссиям будет заблокирован. Такой шаг Украина объяснила проведением голосования на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание консульства РФ во Львове в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ПА ОБСЕ разочарована блокированием голосования россиян на Украине

К сожалению, никакие призывы к Киеву, в том числе, от международных организаций, не увенчались успехом и российские граждане, находящиеся на Украине, не смогли проголосовать. Член Центризбиркома Василий Лихачев заявил, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ направила в Киев письмо в связи с решением не допускать граждан России к местам голосования на Украине, а также сообщил, что РФ намерена в ближайшее время проинформировать о сложившейся ситуации генерального секретаря ООН, уполномоченных по правам человека Совета Европы и ОБСЕ, поставить этот вопрос на "продолжающиеся консультации Москвы и Киева", а также задействовать потенциал парламентской дипломатии.

В понедельник вице-президент ПА ОБСЕ заявил, что в миссии крайне разочарованы, что власти Украины не создали условий для нормального голосования на выборах президента России.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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