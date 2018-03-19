"Яблоко" за месяц подготовит финансовый отчет по кампании Явлинского

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Финансовый отчет по кампании кандидата на выборах президента России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского подготовят в течение месяца, так как партии нужно получить документацию из регионов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь политика Игорь Яковлев.

"По финотчету. Через месяц планируем — нужно собрать документы из регионов", — сказал Яковлев.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

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