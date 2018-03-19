Россия следует рекомендациям наблюдателей, заявили в делегации ПА ОБСЕ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия прислушиваются к рекомендациям, которые даются миссией наблюдателей ОБСЕ по итогам наблюдения за выборами, сказала глава делегации наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидей.
"Мы можем видеть, что наши предыдущие рекомендации учитываются, принимаются во внимание. И это очень позитивно", — сказала Тидей на пресс-конференции по итогам наблюдения за выборами президента РФ 18 марта.
В свою очередь глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ян Петерсон уточнил, что какие-то предыдущие рекомендации выполнены Россией, а какие-то пока нет.
Выборы президента прошли в России 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. По данным ЦИК, на данный момент действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.
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