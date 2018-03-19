Член СПЧ предположил, кто может стоять за фейковыми нарушениями на выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Фейковые нарушения на выборах президента в РФ могли быть инициированы разными структурами, в том числе пользующимися поддержкой Запада, считает сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за выборами Игорь Борисов.

Ранее представители "Национального общественного мониторинга" сообщили, что выборы президента России, прошедшие в воскресенье, запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений. О большом количестве жалоб на нарушения, которые впоследствии не подтвердились, сообщали и представители Общественной палаты, также принимавшие участие в наблюдении за голосованием.

"Эти выборы ознаменовалось фейковыми атаками, инициированными с разных структур, с разных направлений, в том числе и каким-то образом поддерживаемыми западными представителями… Мы видим, что есть поддержка, есть прямые заявления статусных европейских лиц — не трогайте эти организации, которые этим занимаются, это нарушает свободу слова. Но, тем не менее, эти организации продолжают достаточно активно работать", — сказал Борисов.

Он также отметил, что Россия продемонстрировала беспрецедентную открытость выборов.

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