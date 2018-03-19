Путин заявил, что партийные интересы надо отодвинуть на второй план

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо на второй план отодвинуть групповые и партийные предпочтения, в основе должны быть долгосрочные национальные интересы.

"Считаю, что для всех для нас очень важно объединять усилия всех политических партий, общественных организаций, общественности в самом широком смысле этого слова", — сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты, которые принимали участие в завершившейся избирательной кампании.

Он отметил, что объединять усилия нужно "для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит наша страна, и преодоления тех вызовов, с которыми Россия сталкивается".

"Это могут быть и непростые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения. Я очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда долгосрочными интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения", — сказал президент.

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