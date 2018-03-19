МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ приветствует изменения в избирательном законодательств РФ, а также отмечает хорошую работу ЦИК по организации выборов, заявила вице-президент ПА, глава делегации миссии наблюдателей ассамблеи Мариэтта Тидей.

"Выборы — ключевая составляющая демократии, но демократия не ограничивается выборами. Приветствуем позитивные юридические изменения и хорошую работу ЦИК, но улучшение реального состояния демократии в России требует полного уважения прав человека и в периоды между выборами", — заявила Тидэй на пресс-конференции в Москве.

Она отметила, что "возможность кандидатов в общем плане свободно вести свои кампании должна быть распространена на все общество". "Мы приветствуем небольшое изменение, которое позволяет голосовать на избирательном участке", — добавила Тидей.

Выборы президента России прошли в воскресенье. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

Встреча Владимира Путина с кандидатами на пост президента России онлайн-репортаже РИА Новости>>

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>