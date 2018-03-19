Более четырех тысяч человек проголосовали в аэропортах в Подмосковье

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более четырех тысяч человек проголосовали в Подмосковье на территории аэропортов, заявила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"В Домодедово проголосовало 1639 человек, в Шереметьево — 2301 человек, Жуковский — около ста (человек)", — сказала Коновалова на пресс-конференции в понедельник.

Выборы президента России прошли в воскресенье. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>