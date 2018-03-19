Путин призвал своих соперников на выборах объединить усилия на благо страны

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своими соперниками на выборах главы государства призвал их объединить усилия для работы на благо страны.

"Конечно, предвыборная кампания — это всегда период особый, всегда она связана с особыми эмоциями, часто они перехлестывают, конечно, но так бывает практически везде, мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", — сказал Путин.

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