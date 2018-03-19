Спикер парламента Крыма отметил активное участие в выборах крымских татар

Сотрудники полиции опускают бюллетени в урны на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае. Архивное фото

Сотрудники полиции опускают бюллетени в урны на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Крымские татары стали активнее участвовать в выборных процессах в республике, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, заместитель главы комитета по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму превысила показатели их участия в голосовании, когда полуостров находился под юрисдикцией Украины. По его словам, украинская и западная пропаганда в отношении крымских татар к выборам президента РФ потерпела сокрушительное поражение. Всего проголосовало в районе 81 тысячи татар, что составляет свыше 40%. При этом Бальбек подчеркнул, что в период юрисдикции Украины активность крымских татар составляла в среднем от 60 до 70 тысяч.

"Мы видим очень большие изменения в крымско-татарской среде. Хорошие изменения, позитивные, кардинально отличающиеся от выборов 2016 года (в Госдуму). Процесс интеграции идет естественным образом, и мы видим активистов из этой национальности во всех сферах жизни, во всех политических процессах. Мы становимся одним народом", — сказал Константинов.

По его словам, в российском Крыму открыты большие возможности для всех крымских народов.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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