ЛДПР пока рано думать о новом кандидате в президенты, заявил Лебедев

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пока рано говорить о том, что ЛДПР пора задуматься о новом кандидате на президентских выборах, заявил вице-спикер Госдумы от этой партии Игорь Лебедев.
Он заявил, что следующие выборы президента России должны состояться через шесть лет, "поэтому о новых кандидатах и о новой тактике можно будет спрашивать ближе к дате".
Отвечая на вопрос о причинах неудачного результата лидера ЛДПР Владимира Жириновского на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, Лебедев сравнил их с шоу.
"Вы считаете, что в нашей стране были выборы? Мы считаем, что нет. Поэтому результатами Владимир Вольфович недоволен. То шоу, которое устроили при 100-процентном административном ресурсе из избирательной кампании, особенно теледебатов, трудно назвать выборами. Поэтому общее впечатление от последних трех месяцев осталось крайне негативное. Это не выборы, это шоу", — сказал думский вице-спикер.
Отвечать на вопрос, планирует ли Жириновский поздравлять с победой Владимира Путина, Лебедев отказался, переадресовав его лидеру ЛДПР. В пресс-службе самого Жириновского отказались комментировать эту тему.
Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.