ЛДПР пока рано думать о новом кандидате в президенты, заявил Лебедев

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у кабинки для голосования на выборах президента. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у кабинки для голосования на выборах президента. Архивное фото

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пока рано говорить о том, что ЛДПР пора задуматься о новом кандидате на президентских выборах, заявил вице-спикер Госдумы от этой партии Игорь Лебедев.

Он заявил, что следующие выборы президента России должны состояться через шесть лет, "поэтому о новых кандидатах и о новой тактике можно будет спрашивать ближе к дате".

Отвечая на вопрос о причинах неудачного результата лидера ЛДПР Владимира Жириновского на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, Лебедев сравнил их с шоу.

"Вы считаете, что в нашей стране были выборы? Мы считаем, что нет. Поэтому результатами Владимир Вольфович недоволен. То шоу, которое устроили при 100-процентном административном ресурсе из избирательной кампании, особенно теледебатов, трудно назвать выборами. Поэтому общее впечатление от последних трех месяцев осталось крайне негативное. Это не выборы, это шоу", — сказал думский вице-спикер.

Отвечать на вопрос, планирует ли Жириновский поздравлять с победой Владимира Путина, Лебедев отказался, переадресовав его лидеру ЛДПР. В пресс-службе самого Жириновского отказались комментировать эту тему.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

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