Наблюдатели ОБСЕ заявили о давлении на избирателей на выборах-2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве России во Франции. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве России во Франции. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд мер, нацеленных на увеличение явки на президентских выборах в России, в том числе "неуместное давление на избирателей".

"Наблюдатели зафиксировали разнообразие мер, некоторые из которых включали неуместное давление на избирателей, нацеленное на увеличение явки", — сообщается в пресс-релизе ОБСЕ по предварительным итогам наблюдения миссии за российскими выборами.

Сотрудники миссии приветствовали изменения законодательства, обеспечивающее голосование на участках вдали от места постоянного проживания, около 5,6 миллиона человек воспользовались этим механизмом. В то же время имела место "общественная обеспокоенность, что этот механизм использовался с целью оказать давление к голосованию", сообщается в пресс-релизе.

Выборы президента прошли в России 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. По данным ЦИК, на данный момент действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

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