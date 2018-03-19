Путин победил на всех участках в Москве, где голосовали его конкуренты

Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин набрал на выборах президента РФ большинство голосов на всех участках в столице, где голосовали его соперники, следует из данных Мосгоризбиркома.

На участке 2151, где голосовал Путин, его поддержали 63,58% проголосовавших, за Павла Грудинина проголосовали 16,33%. Третье место поделили Григорий Явлинский и Ксения Собчак, набрав по 6,36%. Владимир Жириновский на данном участке набрал 1,59% голосов избирателей. На этом же участке голосовал и Сергей Бабурин — 1,73% голосов.

По данным ЦИК, на участке 158 в районе Хамовники, где голосовала Собчак, Путин получил 60%. Собчак заняла на данном участке третье место с 9,34%. На втором месте здесь Грудинин с 16,48% голосов.

На участке 2714, где голосовал Жириновский, у Путина 65,54%. Жириновский набрал 6,89%, уступив Грудинину, получившему 13,34% голосов.

Явлинский на своем участке 2579 в районе Крылатское занял третье место с 5,62% голосов. Путин получил 68,39% голосов избирателей, Грудинин — 13,53%.

На участке 137, где голосовал Максим Сурайкин, он занял лишь последнее место с 1,31% голосов, разделив этот результат с Бабуриным. Путин получил здесь 69,06%, Грудинин — 12,06%, Собчак на третьем месте с 5,01%.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

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