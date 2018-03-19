Аксенов раскритиковал заявление Порошенко о выборах в России

Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ

Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украину Петру Порошенко сосредоточиться на проблемах своей страны.

Ранее Порошенко поставил под сомнение легитимность состоявшихся в России выборов президента и призвал международное сообщество усилить давление на Москву.

"Свое отношение к нынешнему украинскому режиму жители нашего полуострова выразили еще четыре года назад… Его (Порошенко) хозяева в такой ситуации посоветовали бы ему "отойти и заткнуться". Крымчане, как люди более образованные и воспитанные, рекомендуют просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что Порошенко пришел к власти на волне государственного переворота, а сейчас на востоке Украины идут боевые действия.

"Он виновен в убийствах десятков тысяч людей, в организации блокад Крыма, его рейтинг стремится к нулю. Не ему рассуждать о наших выборах и правах человека", — подчеркнул Аксенов.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Жители Крыма и Севастополя в минувшее воскресенье впервые голосовали на выборах президента России.

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