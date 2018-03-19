В ОБСЕ подготовят отчет по выборам президента России через два месяца

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подготовит окончательный отчет по выборам президента РФ через два месяца, заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ Ян Петерсон.

"То, что вы увидите в нашем докладе, — это наша нынешняя оценка (выборов)… Вы увидите некоторые части этого в нашем финальном докладе в течение двух месяцев по поводу того, как нашим рекомендациям следовали. Некоторым из них последовали, некоторым – нет", — заявил Петерсон во время пресс-конференции.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>