НОМ: выборы-2018 запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России, прошедшие в воскресенье, запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений, заявила федеральный координатор "Национального общественного мониторинга" (НОМ), сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"Мы считаем, что выборы прошли честно, открыто и в соответствии с нормами действующего законодательства. Также отмечаем, что эти выборы запомнятся беспрецедентным числом фейковых сообщений о нарушениях", — сказала Бабченкова на пресс-конференции в понедельник.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>