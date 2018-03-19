Грудинин намерен обсудить с Путиным свои предвыборные предложения

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Павел Грудинин, баллотировавшийся на пост главы государства от КПРФ, намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным свои предвыборные предложения по выводу России из кризиса.

Путин в понедельник встретится с кандидатами, баллотировавшимися в президенты РФ, глава государства намерен поддерживать с ними диалог, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, применение потенциала других кандидатов на выборах является прерогативой избранного президента РФ.

"Страна находится в кризисе. Об этом говорят все без исключения, в том числе и правительство РФ. Мы предложили выход из кризиса, конечно, он не единственный правильный. Можно обсуждать детали… я обязательно подниму эти темы. И думаю, что вот это вот достаточно большое количество граждан, которые голосовали за нашу программу, это еще один аргумент к тому, чтобы начать диалог, в том числе диалог по выходу нашей страны из этого кризиса", — сказал Грудинин журналистам в понедельник в ходе пресс-конференции.

Грудинин добавил, что считает важным обсудить эти вопросы с президентом, который будет возглавлять страну в ближайшие 6 лет.

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