ОБСЕ: выборы в России прошли организованно, несмотря на мелкие недочеты

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ прошли организованно, несмотря на некоторые недочеты, заявил на пресс-конференции специальный координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах, Михаэль Георг Линк.

"В целом день выборов прошел организованно, несмотря на недочеты, касающиеся принципа тайны голосования и прозрачности подсчета", — сказал Линк.

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