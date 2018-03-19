Руководство ОАЭ поздравило Путина с избранием на новый президентский срок

ДУБАЙ, 19 мар — РИА Новости. Президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его избрания на новый президентский срок, сообщило в понедельник официальное Эмиратское агентство новостей WAM.

Аналогичные телеграммы направили Путину премьер-министр ОАЭ правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

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