Выборы 2018

Политолог считает, что проигравшие кандидаты не изменят свои стратегии

14:4519.03.2018
Новости
(обновлено: 14:48 19.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПортреты кандидатов в президенты РФ с данными по голосованию за них на экране в ЦИК РФПортреты кандидатов в президенты РФ с данными по голосованию за них на экране в ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидаты в президенты, занявшие последние места, вряд ли сделают выводы по итогам выборов и поменяют стратегии, считает политолог Павел Святенков, добавив, что, скорее всего, они попытаются оспорить результаты голосования лишь формально.

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, четвертое – лидер партии 2Гражданская инициатива" Ксения Собчак, далее идут сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, кандидат от "Партии Роста" Борис Титов, а также лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и глава "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин.

"Ну, честно говоря, те кандидаты, которые баллотировались, в частности те кандидаты, которые баллотировались неоднократно, например Жириновский, Явлинский, Бабурин и неоднократно показывали плохие или не очень хорошие результаты на выборах, вряд ли сделают какие-то выводы из своих избирательных кампаний. Например, Григорий Явлинский регулярно на протяжении последних лет "проваливался" на выборах, но никаких выводов не сделал и продолжал вести кампании в том духе, в котором он их вел в начале 90-х годов. То есть ждать, что какие-то изменения предвыборной стратегии у такого рода кандидатов будут, не стоит", — заявил РИА Новости Святенков.

При этом итоги президентских выборов дают шансы кандидатам, участвующим в выборах на протяжении многих лет, продлить свое пребывание на политической арене, отметил он.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в своем предвыборном штабе
© РИА Новости / Максим Блинов
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"В случае с Зюгановым — сделать возможный переход власти внутри КПРФ более мягким, Жириновскому продлить политическую деятельность, ну а в случае с Явлинским или с Бабуриным – итоги подтверждают нахождение такого рода (кандидатов) на "политической пенсии", то есть "Яблоко" уже много лет не проходит в Государственную Думу, и результат Явлинского демонстрирует, что заслуженно не проходит в Государственную Думу, и то же самое с Бабуриным", — пояснил эксперт.

Кроме того, возможное обжалование итогов выборов со стороны кандидатов политолог назвал "формальным и крайне неэффективным".

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Если кто-то из кандидатов будет оспаривать результаты, как коммунисты по традиции, к примеру, то это абсолютно дежурная процедура, стандартная, которая не влияет на результат выборов. Она просто позволяет оправдаться перед своим электоратом, мол "смотрите, выборы были нечестные, мы будем оспаривать", может быть, дело даже дойдет до суда, но скорее всего, подобные иски отклонят. То есть это попытки тот пар недовольства со стороны некоторых оппозиционных кругов просто спустить, гудок направить и все: то есть немного пошуметь, немного побухтеть", — заключил политолог.

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