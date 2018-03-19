Выборы 2018

Поддержка и объединение: депутаты прокомментировали победу Путина в Москве

14:4519.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заметный рост числа голосов московских избирателей, отданных за Владимира Путина на выборах президента 18 марта, демонстрирует поддержку политики президента РФ и консолидацию людей, считают опрошенные РИА Новости депутаты Московской городской думы.

Выборы президента проходили по всей России 18 марта. Явка избирателей в Москве на выборах составила почти 60%. По данным Мосгоризбиркома, Владимир Путин набрал 70,88% голосов столичных избирателей по итогам обработки 99,92% бюллетеней, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,47% голосов. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,70% проголосовавших избирателей и Ксения Собчак — 4,08% голосов. Для сравнения на прошлых президентских выборах — 2012 за Владимира Путина голоса отдали 46,95% избирателей.

По зову сердца

По мнению заместителя председателя Московской городской Думы Андрея Метельского, явка и процент голосов, отданных в Москве за Владимира Путина, ясно показывают, что жители столицы объединились и таким образом выразили полную поддержку действиям главы государства, как во внутренней, так и во внешней политике.

"Москвичи — молодцы. Мы увеличили явку, выросло количество проголосовавших за Владимира Путина. Это хороший результат и показатель того, что вся страна (и Москва не исключение), все мы объединились вокруг президента РФ – Владимира Путина, вокруг пути, который олицетворяет сегодня президент. Целостность страны, ее державность, ее силу, мощь и уважение в мире. И так и должно быть. Возможно, раньше люди этого недопонимали, но сегодня очевидно, что другой кандидатуры и другого пути у России нет. Москву всегда обвиняли в том, что она самая богатая, независимая, у нас много всего, но москвичи доказали обратное — что мы такие же, как вся страна", — поделился с РИА Новости своим мнением Метельский.

Он подчеркнул, что повысить явку в Москве помогли все предпринятые городом меры, однако фигура президента в нынешнее время сама по себе играла большую, значимую роль.

"В данном случае имела место сама кандидатура президента и та ситуация, в которой мы находимся – санкции, попытка изоляции нашей страны, различного рода действия наших оппонентов за рубежом и их стремление поставить нас на колени. Люди сегодня встали как один на защиту страны, здесь есть просто зов сердца и понимание того, в какой ситуации находится наша страна, все поддержали президента", — отметил он.

Признание сильного президента

Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова также солидарна с мнением о консолидации людей вокруг сильного лидера в непростое для страны время. Вместе с тем она подчеркнула, что выборы в столице были максимально прозрачными.

"Наш народ консолидировался, и все всё понимают. Выборы в этом году были настолько прозрачные, и активность населения, конечно, безумная. Я была и председателем на участках, и вообще все выборы последние лет 20 проходят на моих глазах – это, пожалуй, было впервые, чтобы такая хорошая явка избирателей была. Мне кажется, это просто признание сильного президента, за которого не стыдно голосовать. Поддержка россиян – это естественная заслуга его политики. Мне кажется, в данной ситуации достаточно жестко, планомерно, четко, он доказывал все своей работой", — сообщила Перфилова РИА Новости.

По мнению депутата Татьяны Батышевой, Москва не стала исключением из всей страны и точно так же, как и все россияне, проголосовала за достойного кандидата в президенты. "Конечно, люди одобряют президента, и ему пришлось очень непросто в этот избирательный срок, и те действия, которые он предпринимал, вызвали живой отклик в сердцах и душах людей и живую поддержку. Важно, чтобы политическая активность Москвы росла, и это так и есть. Очень много неравнодушных людей живет в нашем замечательном городе", — отметила она.

В Москве в день голосования открылись свыше 3,6 тысячи участков. За процессом голосования следили свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, инициированного Общественной палатой Москвы.

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