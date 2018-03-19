Путин надеется на продолжение работы с сопредседателями штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

"Хочу вас поблагодарить, поблагодарить ваших коллег в регионах за эту совместную работу, выразить надежду на то, что мы и дальше, как я уже вчера сказал, не будучи формализованными в какой-то конкретной организационно-правовой форме, продолжим совместную работу. В том смысле, что вы, как и раньше, на своих местах будете не только выполнять задачи, которые перед нами стоят, но и при обсуждении вопросов развития страны, будете принимать самое активное участие и формулировать свою позицию", — сказал Путин.

Он отметил, что среди его доверенных лиц были представители сферы здравоохранения образования, науки и производства.

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