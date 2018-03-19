Наблюдатель из ФРГ подтвердил высокую явку избирателей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Явка избирателей на участки для голосования в Крыму на выборах президента РФ была высокая и соответствуют официальным данным, заявил наблюдатель из ФРГ, глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.
Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России. По данным крымского избиркома, Владимира Путина поддержали 92,15% избирателей, принявших участие в голосовании, или 994 тысячи 569 человек. Явка составила 71,55%.
Маурер подчеркнул, что выборы прошли прозрачно и открыто. Люди приходили на избирательные участки целыми семьями. При этом наблюдатель отметил, что впервые увидел на выборах такие большие очереди.
"На Западе я не видел, чтобы кто-то стоял в очереди на выборах, тем более с самого утра. Мы спонтанно решили, куда мы едем. Нам было важно узнать, насколько организованы выборы в городах, поселках, селах и районах… Сегодня утром я делал сводку и прочел в большой немецкой газете о том, как проходили выборы в Крыму. Ну, абсурдно, мне стыдно за такую работу. Там написали, что только 30% населения пришло на выборы, но мы видели другое. Мы видели очереди. Мы можем подтвердить имеющуюся высокую явку", — сказал Маурер журналистам.
Наблюдатель призвал западных журналистов не делать материалов о Крыме, находясь дистанционно, а лучше посетить полуостров с ознакомительной поездкой.
"Это были прозрачные, хорошо организованные на высоком уровне выборы", — подчеркнул наблюдатель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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