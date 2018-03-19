Путин назвал цель нового президентского срока

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Работа над обеспечением обороноспособности страны и решением вопросов безопасности будет продолжена, но главное — это внутренняя повестка и обеспечение роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Основное, чем мы будем заниматься — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это, прежде всего, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан", — сказал Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба на выборах.
Глава государства добавил, что также будут решаться вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны.
"Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня", — подчеркнул Путин.
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