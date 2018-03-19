Медведев: поддержка Путина означает, что Россия продолжит двигаться вперед

Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев во время голосования на избирательном участке в Москве на выборох президента РФ. 18 марта 2018

Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев во время голосования на избирательном участке в Москве на выборох президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Высокая поддержка президента РФ Владимира Путина означает, что Россия будет продолжать развиваться и двигаться вперед, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Кандидаты, как известно, предлагали разные программы. Вчера люди выбирали, по какой из них будет жить страна. Центризбирком уже заявил о том, что по предварительным подсчетам, большинство граждан нашей страны выразило поддержку действующему главе государства – Владимиру Владимировичу Путину. Это значит, что наша страна продолжит развиваться, продолжит двигаться вперед. Работы будет достаточно", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

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