Выборы 2018

Победа Путина усилила его авторитет в мире, заявила Матвиенко

14:2019.03.2018
Новости
(обновлено: 14:21 19.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге. 18 марта 2018Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Убедительная победа действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах усиливает его авторитет и вес на международной арене, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

"Я считаю, что такая мощная поддержка главы государства (на выборах) — это важно и для мира. Теперь всем очевидно, что Путин проводит ту независимую внешнюю политику, отстаивает те национальные интересы, которые разделяют граждане нашей страны. Это усиливает его возможности, его вес, его авторитет в мире", — заявила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Она подчеркнула, что голосование на выборах проходило за "государственного деятеля, для которого это уже четвертый президентский срок".

"Это достаточно много времени. Это время вместило и исторические успехи, и, конечно же, проблемы. Очень важно, что президент не только за эти годы не растерял поддержку людей, но стал по-настоящему национальным лидером, укрепил эту поддержку. По сути граждане нашей страны напрямую дали мандат президенту на проведение мощной внутренней, внешней политики. За этим мандатом, безусловно, оценка его предыдущей деятельности, его усилий", — сказала Матвиенко, отметив, что никогда ни один кандидат еще не получал столь мощную поддержку.

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