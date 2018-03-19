Наблюдатель отметил высокую техническую оснащенность выборов в России

МОСКВА 19 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Парламентского собрания союза Белоруссии и России Валерий Воронецкий дал позитивную оценку прошедшим выборам президента РФ, отметив высокую техническую оснащённость избирательного процесса.

"Я должен сказать, что общая оценка очень положительная. Безусловно, все доклады и отчёты, которые идут с мест, свидетельствуют о том, что выборы президента РФ проходили в открытой, свободной, демократической и легитимной атмосфере и легитимным способом", — заявил Воронецкий во время пресс-конференции в информцентре ЦИК.

Он отметил, что наблюдатели участвовали в мониторинге выборов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани.

"Должен сказать, что общие впечатления очень хорошие. Обратила на себя (внимание) высокая техническая оснащённость избирательного процесса, а также открытость, прозрачность и транспарентность выборов, вовлеченность в выборы гражданского общества, общественных организаций", — добавил он.

По его словам, вовлеченность гражданского общества позволяет укрепить доверие общества к итогам выборов.

Депутаты Парламентского собрания союза Белоруссии и России в воскресенье принимают участие в наблюдении за ходом выборов в РФ в составе миссии СНГ. Члены делегации посещают избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане и Чеченской Республике, Краснодарском крае. Возглавляет делегацию союзных парламентариев заместитель председателя Парламентского собрания, глава комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Валерий Воронецкий.

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