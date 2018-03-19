Матвиенко ожидает перемен в правительстве после инаугурации президента

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает серьезных перемен в правительстве после инаугурации президента России, так как в стране есть "устойчивый запрос на перемены".
"В стране есть устойчивый запрос на перемены — не перемены ради перемен, а перемены в самых разных сферах жизни. И чтобы реализовывать эти перемены и новые амбициозные задачи, нужны люди с соответствующей квалификацией", — заявила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
Она подчеркнула, что в правительстве могут остаться "ценные, эффективные" кадры.
"Но нужна и новая, свежая кровь, которая позволит двигаться вперед, реализуя прорыв, в котором мы все заинтересованы", — сказала Матвиенко.
Она полагает, что новая команда будет сформирована после инаугурации президента.
Матвиенко напомнила, что после инаугурации, в соответствие с Конституцией, правительство должно будет уйти отставку. "А дальше уже полномочия президента предложить состав правительства и премьера на рассмотрение Госдумы", — отметила спикер.
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