Матвиенко ожидает перемен в правительстве после инаугурации президента

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает серьезных перемен в правительстве после инаугурации президента России, так как в стране есть "устойчивый запрос на перемены".

"В стране есть устойчивый запрос на перемены — не перемены ради перемен, а перемены в самых разных сферах жизни. И чтобы реализовывать эти перемены и новые амбициозные задачи, нужны люди с соответствующей квалификацией", — заявила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Она подчеркнула, что в правительстве могут остаться "ценные, эффективные" кадры.

"Но нужна и новая, свежая кровь, которая позволит двигаться вперед, реализуя прорыв, в котором мы все заинтересованы", — сказала Матвиенко.

Она полагает, что новая команда будет сформирована после инаугурации президента.

Матвиенко напомнила, что после инаугурации, в соответствие с Конституцией, правительство должно будет уйти отставку. "А дальше уже полномочия президента предложить состав правительства и премьера на рассмотрение Госдумы", — отметила спикер.

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