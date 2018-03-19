Штаб Бабурина не выявил серьезных нарушений на выборах президента

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время Онлайн марафона Ночь выборов 2018 – LIVE. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время Онлайн марафона Ночь выборов 2018 – LIVE. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина не имеет фундаментальных претензий по нарушениям на прошедших накануне выборах, а имевшие место факты не могли повлиять на исход голосования, заявил РИА Новости официальный представитель Бабурина Дмитрий Соин.

"У нас нет фундаментальных претензий по нарушениям. Имевшие место факты не могли повлиять на исход голосования. Но мы изучаем ситуацию с тем, что результаты выборов по регионам показывают, что Сергей Бабурин не мог занять последнее место. Так, в крупнейших субъектах федерации, таких как Московская и Ленинградская области, Москва, Ленинград и практически во всей центральной России, мы занимаем позиции на уровне 6-7 места", — сказал Соин РИА Новости в понедельник.

Собеседник агентства пояснил, что итоги на этом фоне выглядят для штаба странно. "Но это не имеет принципиального значения. Главное, что мы озвучили идею русского выбора и это создает для нас стратегическую политическую перспективу", — заключил Соин.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Сергей Бабурин занимает последнее место с 0,65% голосов.

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