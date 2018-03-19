Штаб Бабурина не выявил серьезных нарушений на выборах президента

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина не имеет фундаментальных претензий по нарушениям на прошедших накануне выборах, а имевшие место факты не могли повлиять на исход голосования, заявил РИА Новости официальный представитель Бабурина Дмитрий Соин.
Собеседник агентства пояснил, что итоги на этом фоне выглядят для штаба странно. "Но это не имеет принципиального значения. Главное, что мы озвучили идею русского выбора и это создает для нас стратегическую политическую перспективу", — заключил Соин.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Сергей Бабурин занимает последнее место с 0,65% голосов.
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