Грудинин лидирует на двух избирательных участках в Совхозе имени Ленина

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Явка на президентских выборах на двух избирательных участках в Совхозе имени Ленина достигла почти 70%, лидирует кандидат от КПРФ Павел Грудинин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлизбиркома.

"Явка — 69,9%, средняя по двум УИК в Совхозе (имени Ленина)… Лидирует Грудинин", — сообщили в комиссии.

Грудинин в воскресенье около 10.00 проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина.

Выборы президента России прошли в воскресенье. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>