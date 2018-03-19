Путин набрал 94% голосов на выборах президента России в Эстонии

ТАЛЛИН, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин по итогам выборов президента России в Эстонии набрал 94% голосов избирателей, сообщил посол РФ в Таллине Александр Петров.
"Действующий президент России Владимир Путин набрал 94% голосов избирателей, победив с большим преимуществом. (Павел) Грудинин набрал — 1,8%, (Владимир) Жириновский — 1,5%, (Ксения) Собчак — 0,2%. Остальные кандидаты набрали от 0,5% до 08%", — сказал посол на пресс-конференции по итогам выборов президента России на территории Эстонии.
Он сообщил, что всего в голосовании приняли участие более 28 тысяч избирателей.
Посол напомнил, что на прошлых президентских выборах в 2012 году проголосовали 31 тысяча избирателей, но, по его словам, тогда право голоса имели 120 тысяч проживающих в Эстонии российских граждан, а сейчас их только 83 тысячи.
Петров отметил, что на организацию выборов не поступило ни одной жалобы как от избирателей, так и от наблюдателей.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
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