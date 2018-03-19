Песков не стал советовать Грудинину, как поступить в споре с Дудем "на усы"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не стал давать советов кандидату в президенты Павлу Грудинину, который пообещал сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15%, но при этом отметил, что ему легко было выполнить аналогичное обещание несколько лет назад.
Шестого февраля 2018 года гостем шоу "вДудь" на YouTube стал кандидат в президенты России Павел Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберёт меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — Дудь побреется налысо. Утром 19 марта Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.
"Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого может потребовать только тот, кому он обещал", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной курьезной ситуации.
В целом по стране за Грудинина проголосовали 11,8% избирателей, или 8 миллионов 648 тысяч 147 человек по итогам обработки 99,84% протоколов. Он занял второе место, уступив действующему главе государства Владимиру Путину, который побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий.
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