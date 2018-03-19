Представители западных стран поздравили Путина с победой на выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже получил ряд поздравлений от представителей западных стран с победой на выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"От западных стран есть поздравления. Мы дадим вам информацию обобщенную. По телефонным разговорам – сегодня и завтра ряд разговоров будет, мы вам сообщим. То, что поступает по дипканалам, – пока я бы еще не стал говорить, какие-то отдельные называть страны, дадим потом обобщающую информацию", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, поступают ли Путину поздравления с победой на выборах от западных лидеров.

Путин одерживает победу на президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов, за него проголосовали более 56 миллионов человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей.

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