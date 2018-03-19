Политолог рассказал о главных особенностях выборов президента в России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Важной особенностью прошедших в РФ выборов президента стало практически полное отсутствие протестного голосования в крупных городах, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. По последним данным, явка составила 67,49% (на выборах 2012 года явка была 65,34%). Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,67% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов избирателей.

"Высокая явка, выше чем была, это, безусловно, результат мобилизационной работы, информационной кампании, которая проводилась. Можно назвать эту кампанию успешной. Действительно, люди проявили большой интерес, внимание к выборам, пришли на участки. Таким образом, можно считать, что выборы состоялись, и их можно назвать легитимными, поскольку их поддержала значительная масса народа", — сказал Миронов РИА Новости.

По словам политолога, отсутствие протестного голосования в крупных городах и смещение центра недовольства в Сибирь и на Дальний Восток – главная особенность выборов президента РФ 2018 года.

"Многие дальневосточные регионы голосовали за Путина меньше, чем по России, больше за Грудинина, то есть там это абсолютно коррелируется, это видно. Вероятно, теперь нужно говорить о смешении центра недовольства в социальную плоскость. Недовольство социальными проблемами, явно есть. Это проявилось в ряде регионов", — рассказал Миронов.

Результаты предсказуемы

Результаты выборов президента были достаточно предсказуемы, а социологические исследования близки к конечным итогам, то есть электоральный результат Путина оказался близок к его рейтингу доверия — это говорит о высоком уровне поддержки.

"Получилось, что у действующего президента Владимира Путина результат даже выше, чем это ожидалось и прогнозировалось. Это говорит о высоком уровне поддержки его, который не подвергался сомнениям. По сути, электоральный результат его оказался близок к его рейтингу доверия, они почти совпали. Это говорит о том, что люди на выборах не увидели для себя другой альтернативы, то есть при высокой явке, они проголосовали за действующего президента", — считает Миронов.

Грудинину удалось привлечь избирателей только от КПРФ

Политолог отметил, что Павлу Грудинину, кандидату в президенты от партии КПРФ, не удалось мобилизовать электорат вне ниши партии и привлечь избирателей от других социальных слоев.

"Нужно отметить такую закономерность: кандидат от КПРФ набирает голосов примерно в диапазоне партии, то есть столько голосов, сколько получает сама партия КПРФ. Несмотря на все информационные контркампании, негативную агитацию против кандидата от КПРФ, своих избирателей мобилизовать у него получается. Однако же, преодолеть барьер и выйти за рамки своей электоральной ниши у партии не получалось ранее и не получилось сейчас", — заявил Миронов.

Жириновский исчерпал свои возможности как политик

Результат лидера ЛДПР Владимира Жириновского оказался достаточно скромным, это говорит о том, что как политик, он исчерпал свои возможности, хотя выполнить свою задачу по привлечению электората ЛДПР у него получилось, сообщил политолог.

"Вокруг себя сплачивать людей на выборы для собственной поддержки, у него (у Жириновского) уже получается все хуже и хуже. Вероятнее всего, наверное, сказался упор на некую скандальность в его избирательной кампании, в том числе на его роль в дебатах, где он грубо ругался. Теперь людям нужна более содержательная роль политиков, поэтому та методика, которую применял Жириновский все эти годы, она уходит в прошлое, как и он сам, поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы увидим перемены в руководстве ЛДПР", — считает Миронов.

Результат Собчак хороший

Результат Ксении Собчак, выдвинутой в кандидаты в президенты от партии "Гражданская инициатива", политолог назвал хорошим. Он добавил, что для молодой девушки, которая совсем недавно пришла в политику, которую называли "кремлевским проектом" и представителем "золотой молодежи", получить такие результаты на выборах очень неплохо.

"Если говорить о либеральном электорате, то ей лучше всех удалось его собрать. Да, результаты не самые большие, но в Москве неплохие — 4% и выше. Это говорит о том, что в крупных городах у нее есть потенциал для работы. Ее будущий партийный проект при правильной политике, при хорошем спонсорстве, вполне может набирать и выше результаты".

Яблоко ждут перемены

Политолог считает, что партии "Яблоко", которая набрала менее 1% на выборах президента, необходимы перемены, потому что партия практически нигде не показала серьезного результата.

"Даже в тех регионах, где было представительство у "Яблока" традиционно, например Санкт-Петербург, — хуже, чем у Собчак. Это говорит о том, что доверие к "Яблоку" стало слабее, и партии нужно что-то с этим делать", — полагает Миронов.

Проекты Титова, Сурайкина и Бабурина спойлерские

Кандидаты в президенты Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз), набравшие менее 1%, по словам политолога представляют спойлерские проекты, то есть те, которые существуют на право-либеральном фланге, но фактически не являются оппозиционными.

"Проект Титова показал себя, как очень слабый. У него (у Титова) проблемы с позиционированием. Он себя позиционирует, как праволиберальный деятель, при этом доверия к нему в этом качестве у электората нет никакого, потому что он не ведет себя как оппозиция", — пояснил Миронов.

Он добавил, что то же самое можно сказать про Сурайкина. "У него результат невелик. Люди все-таки на одно название не ведутся, особых реальных дел у него не видят, поэтому его проект сохранился как спойлерский. Говорить о каком-то серьезном проекте, на базе партии Сурайкина, пока невозможно", — считает политолог.

Для Бабурина же, по словам Миронова, выборы президента 2018- это "последняя гастроль", так как он уже "возрастной кандидат".

"Его роль в этой кампании вообще не совсем ясна, он когда-то работал с КПРФ, выдвигался от этой партии, вдруг неожиданно оказывается самостоятельным кандидатом, тоже очевидно со спойлерской ролью. Такие проекты серьезного будущего не имеют", — резюмировал Миронов.

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