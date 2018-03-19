МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Существующие на выборах технологии не позволяют "химичить" с результатами, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на заседании Центризбиркома рассказал об особенностях явки, отметив, что на шесть часов она была зафиксирована на уровне около 60%, на протяжении 10 часов- с восьми утра и до шести вечера — "люди шли на избирательные участки приблизительно темпом 6% в час.", а "вот после 18.00 у нас пришло 7,49%… то есть темпы прихода после шести часов были 3,7% избирателей в час — значительно ниже, чем было утром". Булаев назвал это "естественным процессом" и отметил, что "если кто-то будет думать, что мы там в конце дня, когда отключили, что-то там "химичили" — ничего подобного".
Как отметила глава ЦИК, существующие технологии "химичить" не позволяют.
"До 20.00 мы с вами видели… скажем, практически в прямом эфире, как эта явка реальная менялась. Все это было перед глазами всех желающих, но с 20.00 включились камеры видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях, эти протоколы, которые были зафиксированы под камеры на участковых комиссиях, в том же виде отсканированы наблюдателями… Территориальные избирательные комиссии тоже фиксировались на камеры, потому что во всех 2770 с лишним комиссиях эти видеонаблюдение было тоже в онлайн-режиме. Как тут что можно было "нахимичить"?… В данном случае, вообще исключаю эту возможность, поэтому все инсинуации сразу отвергаю", — отметила Памфилова.
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