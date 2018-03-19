Общая явка на выборах к 10.45 мск составляет 67,49%

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ к 10.45 мск составляет 67,49%, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"У нас продолжается ввод протоколов… У нас на сегодняшнюю минуту, на 10.45 мск проголосовало 73 миллиона 432 тысячи 312 человек. Явка составляет 67,49%", — сказал он на заседании Центризбиркома.

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