Памфилова рассказала о жалобах во время выборов президента

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Серьезных жалоб во время выборов президента РФ не зафиксировано, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"В день голосования были жалобы на действия избирательных комиссий, например, кто-то не нашел себя в списках избирателей, был включен дополнительно, данные жалобы мы внимательно рассмотрим и учтем, однако, подчеркну, что, конечно, в основном таких жалоб серьезных не зафиксировано пока", — сказала Памфилова в понедельник.

"Поэтому берем тайм-аут, чтобы сейчас все, в том числе кандидаты и партии, представляющие (кандидатов — ред.), имели возможность внимательно посмотреть, подать официальную жалобу, если у них на это есть основания, и мы до официального подведения итогов голосования самым внимательным образом это рассмотрим, чтобы не было никаких сомнений по этому поводу", — подчеркнула она.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>