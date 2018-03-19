Выборы президента были максимально открытыми, считает Памфилова

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента РФ были максимально открытыми.

"На наш взгляд, действительно, выборы были максимально открытые и все, кто интересовался их ходом, могли, у них было много возможностей это наблюдение осуществлять в разных формах", — сказала Памфилова в понедельник.

"По крайней мере мы с нашими коллегами постарались сделать все возможное, чтобы максимально были комфортные условия работы, и в регионах те наблюдатели, которые выезжали, они беспрепятственно смотрели все, что считали нужным, и регионы сами выбирали", — добавила она.

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