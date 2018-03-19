Победа Путина прибавит здравого смысла в отношения с США, считает Кисляк

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США и другим западным партнерам России придется считаться с убедительной победой Владимира Путина на выборах президента России, которая "прибавит здравого смысла" в отношениях со Штатами и другими странами, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Серей Кисляк.
"США и другим нашим западным партнерам придется всерьез учитывать такие серьезные результаты поддержки Владимира Путина, считаться с ними. Думаю, благодаря этому больше здравого смысла будет возвращаться в наши отношения — может, не завтра, но будет", — заявил Кисляк.
Сенатор отметил, что убедительная победа Путина на выборах подтвердила, насколько масштабной поддержкой среди россиян пользуется действующий президент.
"И если США, другие наши западные партнеры хотят с нами отношений, развивать их, то они должны это усвоить", — подчеркнул он.
По словам Кисляка, результаты выборов свидетельствуют о победе не только действующего президента, но и всей страны, которая "консолидировано стоит на пути развития, предложенном" Путиным.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.
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