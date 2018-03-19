Победа Путина прибавит здравого смысла в отношения с США, считает Кисляк

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США и другим западным партнерам России придется считаться с убедительной победой Владимира Путина на выборах президента России, которая "прибавит здравого смысла" в отношениях со Штатами и другими странами, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Серей Кисляк.

"США и другим нашим западным партнерам придется всерьез учитывать такие серьезные результаты поддержки Владимира Путина, считаться с ними. Думаю, благодаря этому больше здравого смысла будет возвращаться в наши отношения — может, не завтра, но будет", — заявил Кисляк.

Сенатор отметил, что убедительная победа Путина на выборах подтвердила, насколько масштабной поддержкой среди россиян пользуется действующий президент.

"И если США, другие наши западные партнеры хотят с нами отношений, развивать их, то они должны это усвоить", — подчеркнул он.

По словам Кисляка, результаты выборов свидетельствуют о победе не только действующего президента, но и всей страны, которая "консолидировано стоит на пути развития, предложенном" Путиным.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

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