Алиев поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте главы республики.
Путин получил на президентских выборах 76,65% голосов, сообщал ЦИК после обработки 99,5% протоколов.
"Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Эта победа свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого Вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа", — говорится в тексте телеграммы.
Также Алиев отметил, что Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства и на этом прочном фундаменте успешно развиваются межгосударственные отношения.
"Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе", — добавил Алиев в телеграмме.
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