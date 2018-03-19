В Приморье бюллетени на одном из участков признали недействительными

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Избирком Приморья признал недействительными 758 бюллетеней на участке в Артеме, где ЛДПР сообщила о вбросе, сообщила журналистам заместитель председателя регионального избиркома Лариса Орлова.
Ранее сообщалось, что избирком и прокуратура проверят информацию о нарушении на избирательном участке в городе Артем в Приморском крае во время голосования на выборах президента РФ. Жалобу в краевой избирком, СУСК, УМВД, прокуратуру и УФСБ подал представитель ЛДПР, в ней говорится, что камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии. Ящик опечатали.
"Явных грубых нарушений не выявлено. Если говорить про участок 326, поступило две жалобы от ЛДПР — (представителя реготделения партии) Копейкина и от координатора общественного мониторинга Калинина. Они указывали на одну ситуацию. Участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени в первом стационарном ящике. Признано недействительным 758 бюллетеней", — сказала Орлова. По ее словам, это бюллетени из первого ящика и один из второго, так как там были галочки больше, чем за одного кандидата.
Орлова также добавила, что недействительных избирательных бюллетеней в крае всего зафиксировано 14 тысяч 571 штука.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.