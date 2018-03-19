Путин набирает 76,63% голосов после подсчета 98% протоколов

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 76,63% голосов избирателей на выборах президента России после подсчета 98,04% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК России.

За него проголосовали 54 миллиона 518 тысяч 110 избирателей.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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