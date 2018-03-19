Грудинин получил 11,87% голосов после обработки 97% протоколов

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Итоги голосования: Путин лидирует с рекордной поддержкой избирателей Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,87% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий, за него проголосовали 8 миллионов 294 тысячи избирателей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,73% голосов с 4 миллионами 5 тысячами голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Выборы президента России состоялись 18 марта.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>