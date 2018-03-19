Назарбаев поздравил Путина с победой на президентских выборах

АСТАНА, 19 мар — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с победой на очередных выборах президента Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева в Twitter.

К настоящему моменту Путин набирает 76,56% голосов на выборах президента России после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>