Путин набирает 76,56% голосов после обработки 95% протоколов

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,56% голосов на выборах президента РФ после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

За него проголосовали 51,9 миллиона избирателей.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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