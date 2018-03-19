ЦИК заявил, что Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 93% протоколов. Одновременно он набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51% голосов.

На выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%).

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