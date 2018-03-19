Мадуро поздравил Путина с победой на президентских выборах

МЕХИКО, 19 мар – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на второй срок.

"Президент Боливарианской республики Венесуэлы Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с переизбранием на период 2018-2024 годов и славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического сознания и глубокой приверженности демократии в важный и исторический день выборов", — говорится в опубликованном заявлении правительства Венесуэлы.

В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента России. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 76,41% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома по итогам обработки 90% протоколов.

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