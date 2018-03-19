Окончательного решения ТИК по Люберцам пока нет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Окончательное решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) по участку 1480 в Люберцах, где фиксировался сброс, не принято, уточнили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что участковая комиссия признала выборы на участке недействительными. В пресс-службе областной комиссии сообщили, что ТИК подтвердил решение участковой комиссии.

"По Люберцам решение дал УИК… Когда ТИК будет принимать решение по своей территории, тогда внесут изменения по территории в целом", — уточнили в пресс-службе.

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