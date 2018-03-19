Глава Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента республики.

"Результаты голосования очевидны, и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене. Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в вашем нелегком труде на благо народа России", — говорится в поздравлении.

Также Хаджимба отметил, что народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Россия оказывает стране все эти годы, подчеркнув, что отношения между двумя странами будут и впредь динамично развиваться.

В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента России. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 76,18% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома по итогам обработки 80% протоколов.

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